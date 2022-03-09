Российские оккупанты захватили фактически гражданское судно, необходимое для проведения спасательных операций

О том, что захваченный "российской ордой" корабль "Сапфир", уже транспортируют в район порта оккупированного Севастополя, информирует капитан "Сапфира", которому предоставили краткосрочную возможность, и дали выйти на связь с "Администрацией морских портов Украины", пишет ГУР Минобороны Украины .

Как стало известно от капитана, на борт спасательного судна проникли так называемые "зеленые человечки", которые и удерживают экипаж "под дулами" автоматов. Позднее, на украинский корабль прибыл капитан оккупантов, нагло перехвативший функции командования.

В "Одесском координационно-спасательном центре" попытались обратиться к группе пиратских российских военных кораблей, имеющих позывные "Бугель-490"/"Касс"/"Аргумент"/"Картошка"/"Гусар"/"Витал":

"Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно "Сапфир", находившееся в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратское увлечение. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море. Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего военно-морского флота. Вам не смыть этот позор никогда".

Отметим, что подобные действия российских оккупантов, являются пиратством, и напрямую нарушают нормы "Международного морского права" и "Международной конвенции безопасности мореплавания".

Такой захват абсолютно нелогичен, поскольку гражданское спасательное судно "Сапфир" предназначено: для патрулирования в открытом море/спасения терпящих бедствие судов/выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения/выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров/спасения людей и оказания медпомощи пострадавшим.

Кроме того, перед самым захватом, наше судно направлялось на гуманитарную миссию по спасению людей.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что разведка знает имена летчиков РФ, которые готовятся бомбить Украину.

Также ранее мы информировали о том, что Борис Акунин сравнил Россию с зачумленным островом, где свирепствует эпидемия.

А до этого наш портал сообщали о том, что российская агрессия унесла жизнь 61 ребенка, судьба десятков - неизвестна.