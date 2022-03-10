Погодные условия помогут Одессе противостоять российским оккупантам

О том, что в этот четверг, 10-го марта, метеоусловия в Одессе будут отличаться пасмурностью, включая небольшое усиление мороза и штормовые порывы ветра, пишет местное издание " 048.ua ".

В первую очередь, жители Южной Пальмиры заметят надвигающийся шторм по шквальным порывам ветра с северных направлений, который иногда будет достигать скорости от 15 до 25 метров в секунду.

Вполне понятно, что из-за этого море в прибрежной зоне станет гораздо неспокойнее: волны поблизости от Одессы поднимутся до 1,3 метра в высоту, а в открытом море - до 3 метров.

Температура воды за последние 24 часа практически не переменилась - все те же + 4 градуса по Цельсию. И это неплохие новости, поскольку в Военно-Морских Силах ВСУ, полагают - такие условия не позволят провести десантную операцию, то есть для вражеских кораблей существуют высокие риски - "русский корабль" будет вынужден укрыться или уйти, куда ему и положено.

Но и это еще не все - ожидается усиление мороза, и в течение всего дня отметки на термометрах вряд ли превысят 0 градусов по Цельсию. Небо - затянуто облаками, а какие-либо осадки - маловероятны.

Утром:

температура - от - 3 до - 2 градусов по Цельсию;

ветер - скоростью от 6,8 до 8,7 метра в секунду;

облачно.

Днем:

температура - от - 2 до - 1 градуса по Цельсию;

ветер - скоростью от 10,1 до 9,2 метра в секунду;

облачность с прояснениями.

Вечером:

температура - от - 1 до - 3 градусов по Цельсию;

ветер - скоростью от 9 до 7,6 ​​метра в секунду;

переменная облачность.

Ночью:

температура - от - 4 до - 5 градусов по Цельсию;

ветер - скоростью от 7,9 до 8,3 метра в секунду;

облачность.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты захватили спасательное судно с украинцами.

Также ранее мы информировали о том, что погода готовит жесткий "сюрприз" для российских агрессоров.

А до этого наш портал сообщали о том, что Херсон и другие города рьяно протестуют против оккупантов, кадры с места событий.