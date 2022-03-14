Антициклон принесет с собой небольшое потепление и ветер.

На погодные условия в Одессе повлияет мощный антициклон

О том, что в первый день этой недели, 14-го марта, над городом будет наблюдаться переменная облачность в сопровождении слабого ветра, пишет местное издание " 048.ua ".

Эпицентр этой области повышенного давления пройдет над городом, попутно разогнав большинство облаков над ним. По этой причине, никаких значительных осадков не прогнозируют, и в Одессе ожидается спокойная и стабильная погода. Температурные показатели поднимутся лишь на 1 градус по Цельсию. Вероятен слабый ветер, преимущественно с северных направлений.

Кроме того, море тоже будет спокойным: волны просядут до 0,1 метра высотой. Температура воды прежняя - не более + 3 градусов по Цельсию.

Утром:

температура - от - 1 до 0 градусов по Цельсию;

ветер - от 2,1 до 2,5 метра в секунду;

ясно.

Днем:

температура - от + 4 до + 5 градусов по Цельсию;

ветер - от 1,7 до 2,8 метра в секунду;

переменная облачность.

Вечером:

температура - от + 2 до + 5 градусов по Цельсию;

ветер - от 2,3 до 2,6 метров в секунду;

Ясно.

Ночью:

температура - от 0 до +1 градуса по Цельсию;

ветер - от 2,7 до 3,2 метра в секунду;

Ясно.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что корабли РФ отошли от Одессы назад к Крыму.

Также ранее мы информировали о том, что как оккупанты могут захватить Одессу.

А до этого наш портал сообщали о том, когда в Одесской области возобновят учебу, и в каком формате.