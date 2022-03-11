"Русская орда" планирует захватить Одессу вовсе не со стороны моря

То, что по мнению городской главы, Геннадия Труханова, оккупанты передумали, и решили не нападать на Одессу с моря, и вместо этого перейдут к окружению города по направлению от Николаевской области и Приднестровья, свидетельствует видео, опубликованное Telegram-каналом " Одеса.Офіційно ".

В соответствии с последними сведениями, корабли, которые не так давно приближались к Одессе, сейчас передислоцированы поближе к Крыму. Также, отдельное формирование российских войск выдвинулось к Вознесенску в Николаевской области.

Вполне возможно, что агрессор предполагает взятие Одессы через Вознесенск и Приднестровье, и в этом случае, город окажется отрезанным, и в блокаде. Вероятно, только после окружения с суши, оккупанты попробуют направить десантные корабли с моря, для высадки десанта.

Впрочем, у защитников Одессы достаточно времени для подготовки, благодаря героическому сопротивлению наших сил под Николаевом. Тем временем, власти Одессы начали создавать стратегические запасы продуктов питания с длительным сроком годности, на тот случай, если город все же попадет под осаду.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что армия РФ была не готова к вторжению в Украину.

Также ранее мы информировали о том, как выжить в условиях артобстрелов и уличных боев.

А до этого наш портал сообщали о том, что уже арестованы золотовалютные резервы Центробанка РФ на сумму в 415 млрд долларов.