Врятував себе і пасажира, але автомобіль - потонув.

Під Одесою переляканий водій просто втопив свій автотранспортний засіб

Про те, що на Одещині, водій не зміг впоратися з керуванням своїм легковим автомобілем, внаслідок чого влетів у найближчу водойму, пише " Українська служба інформації ".

За словами автовласника, основна причина аварії-вчинення досить складного і вимушеного маневру, на дорозі поблизу від "Іллічівського судноремонтного заводу", по відрізку дороги від села Малодолинське до селища міського типу Олександрівка, буквально за декілька кілометрів від Чорноморська.

Водій як міг уникав зіткнення з раптово з'явилася через поворот машиною, і тому вважав за краще повернути в бік відкритої води.

Прибулі на місце інциденту фахівці "Служби порятунку", витягли злегка пошкоджений автомобіль з водойми, при цьому, сам водій-винуватець і його пасажир жодним чином не постраждали в ДТП, оскільки встигли вибити ногами скло у дверях, після чого видерлися на берег.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що вчитися в деяких школах Одеси, зможуть тільки ті діти, які виграли в лотерею.

Також раніше ми інформували про те, що Одеський поліцейський врятував пенсіонерку, яку на пішохідному переході збила маршрутка.

А до цього наш портал повідомляли про те, що через ремонтні роботи, в Одесі перекриють безліч вулиць, список.