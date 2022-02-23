Дороги закроют для проезда ради восстановления покрытия, и не только.

Какие участки дорог в Одессе, водителям следует исключить из своего сегодняшнего маршрута

О том, где в эту среду, 23-го февраля, в Одессе будут проходить ремонт некоторых участков, ссылаясь на информацию, предоставленную "Управлением дорожного хозяйства Одесского горсовета", включая полный список адресов, пишет местное издание " Контекст-Причерноморье ".

Приморский район - капитальный ремонт дорожного покрытия проводят по улице Преображенской(на отрезке от улицы Новощепный ряд, до улицы Пантелеймоновской, не исключая пересечение с улицой Пантелеймоновской).

Ремонтные работы затронут внутридворовую территорию по улице Дерибасовской, 10, а также тротуар Александровского проспекта (на отрезке от улицы Успенской до самого Старобазарного сквера).

Малиновский район - по причине капремонта, перекроют участок от улицы Шота Руставели и по улицу Центрального аэропорта, изменив организацию дорожного движения, на отрезке от Овидиопольской дороги по дом №2, корпус 1 на улице Центрального аэропорта.

Кроме того, основательно отремонтируют покрытие на улице генерала Швигина(на отрезке от улицы Мачтовой по улицу Судостроительную), не забыв тротуар по улицам Ефимова и Ф. Пишенина.

Киевский район - проводится капитальное восстановление дороги от улицы 6-я Линия 6-й до Люстдорфской дороги (на отрезке от улицы Левитана до дома №158/4 на Люстдорфской дороге), на улице Жаботинского(участок от улицы Ромашковой до Авдеева-Черноморского), включая Внутриквартальный проезд, и до улицы Александра Невского, №45.

Суворовский район - продолжат обустраивать карманы для парковки автотранспортных средств по улице академика Воробьева, прилегающей к территории "МКБ №11", и располагающейся по адресу: улица Академика Воробьева, 5.

Помимо этого, капитально отремонтируют улицу Бехтерева и внутриквартальный проезд по адресу: улица Сортировочная 1-я, №42.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, какие погодные условия ожидаются в Одессе в эту среду.

Также ранее мы информировали о том, что маленькая одесситка воодушевила всех украинцев на "Марше Единства".

А до этого наш портал сообщали о том, что в одесских школах смогут учиться не все дети.