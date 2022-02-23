Сегодня в Одессе не прогнозируют слишком серьезных изменений в погодных условиях

То, что в эту среду, 23-го февраля, одесситы будут наблюдать переменную облачность, без каких либо осадков, то есть исключается как снег, так и дождь, ссылаясь на информацию, предоставленную "Гидрометцентром Черного и Азовского морей", пишет " Украинская служба новостей ".

Помимо небольшой облачности, стоит уточнить прочие детали: дневные температурные показатели будут колебаться от + 8 до + 10 градусов по Цельсию, а с наступлением вечера, похолодает до + 2...+ 4 градусов по Цельсию.

Немного испортят впечатление от дневного тепла, относительно резкие порывы ветра, порою достигающие скорости до 12 метров в секунду. Из негативного - утром и вечером на дорогах Одесчины, из-за небольшой дымки и тумана, что вызвано перепадом температуры, возможно ограниченная видимости, от 1 до 2 километров, потому водителям неплохо бы значительно не превышать скорость, и сохранять дистанцию.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, какие метеоусловия ожидаются по всей Украине в эту среду.

Также ранее мы информировали о том, что не всем школьники Одесчины, начиная с нового учебного года, позволят учиться в областном центре.

А до этого наш портал сообщали о том, какие авиакомпании отменяют вылеты из аэропорта Одессы, и чем это вызвано.