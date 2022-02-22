С нового учебного года, в школы Одессы не смогут поступать дети, которые проживают в районных населенных пунктах
О том, что городские власти пообещали принять вердикт, касающейся объединенных территориальных громад(ОТГ), отправляющих детей на получение образования в Одессу, но не оплачивающих подобную услугу, информирует "
По словам главы департамента образования и науки, Елены Буйневич, ни одно соседнее ОТГ не изъявило никакого желания на заключение договоров, предусматривающих оплату за учебу своих школьников. Таким образом, начиная с 1-го сентября текущего года, дети, не имеющие одесскую регистрацию, приниматься в общеобразовательные учреждения Одессы, увы, не будут.
Также, принимать могли бы на свободные места, но подобных мест не хватает и потенциальным школьникам Одессы.
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Отдельно стоит подчеркнуть еще одно уточнение Буйневич, давшей ответ на вопрос, смогут ли родители учеников из районов, самостоятельно оплачивать преподавание в школах Одессы: "В некоторых городах Украины такое практикуется, но что касается лично моей позиции, то я против, поскольку среднее образование у нас официально является бесплатным".
Таким образом, можно сделать один вывод - ОТГ попросту склоняют к подписанию вышеуказанных договоров.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, в какие дни на дорогах Одесской области ожидаются густые туманы.
Также ранее мы информировали о том, какие авиакомпании отменили рейсы из Одессы.
А до этого наш портал сообщали о том, что одесситы станут больше платить за услугу вывоза мусора.