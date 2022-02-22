В Одессе, похоже, подрастут суммы в квитанциях за вывоз мусора
То, что в Одесском исполкоме запланировали пересмотр норм, касающихся оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов, и горожане, вероятно, с определенной даты, вынуждены будут платить больше, пишет "
Действующий тариф за вывоз отходов сохранят на прежнем уровне, в 70,32 гривны/кубометр в год, но изменят нормативный показатель объема мусора, который якобы выбрасывает каждая семья ежемесячно.
На данный момент нормы такие: 3,2 "куба" отходов на одного жителя многоквартирного дома/ежегодно и 5,5 "куба" отходов на одного жителя домовладения в частном секторе/ежегодно. То есть, в денежной форме, тариф составляет 18,7 гривны для многоэтажек и 32,36 гривны для частных домов в месяц, с каждого человека, и соответственно.
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Впрочем, в ближайшее время тарифы несколько вырастут, по причине поправок к вышеописанным "лимитам": жителям многоквартирных домов установят норму в 3,3 "куба" с человека в год/ежегодно, а для жителей частных домов - в 8,04 "куба"/ежегодно.
Таким образом, жильцы многоквартирных домов станут платить 19,3 гривны с человека/ежемесячно, а жители частных домовладений - 47,11 гривны/ежемесячно.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, куда стоит обратиться, если газ горит красным или желтым цветом.
Также ранее мы информировали о том, что правоохранители продолжают массовые проверки в Одесской области - есть задержанные.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области дорожает проезд в общественном транспорте.