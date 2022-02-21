Перевозчики уточнили, от чего зависит стоимость проезда в общественном транспорте.

В одном из населенных пунктов Одесчины, в очередной раз подросла стоимость проезда в общественном транспорте

О том, какие суммы, и почему, начиная с этого понедельника, 21-го февраля, станут требовать за проезд в маршрутных автобусах города Арциза, относящегося к Болградскому району Одесской области, пишет местное издание " Ukranian Bessarabia ".

В частности, вместо ранее действовавшей стоимости проезда в 5 гривен, жители Арциза будут вынуждены платить по 7 гривен. Основная причина подобных негативных изменений - обновленные расчеты компаний-перевозчиков, в соответствии с которыми, себестоимость одной поездки в текущем году, сравнялась с 8 гривнами, и вопрос о повышении тарифов поднялся снова(не так давно цену за проезд уже повышали до 5 гривен).

Кроме того, на резкое увеличение стоимости проезда в общественном городском транспорте повлияли:

высокие цены на автомобильное топливо;

рост минимальной зарплаты, из-за чего у перевозчиков выросли расходы на оплату трудоустроенного персонала;

перманентный рост цен на расходные материалы и запасные части, включая высокие траты на ремонт маршруток.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в случае наступления войск РФ, под ударом может оказаться Одесса.

Также ранее мы информировали о том, что на Одесчине задержана банда школьников, обкрадывающая своих же односельчан и родственников.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одессе горело здание колледжа, огонь чуть не охватил и соседний жилой дом.