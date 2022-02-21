Экстренно прибывшие спасатели, смогли остановить немалый пожар, не дав огню перекинуться на еще одно здание.

В Одессе чуть дотла не сгорело учебное заведение

О том, что одесские спасатели успели потушить пожар, которым охватило кровлю 2-этажного здания Государственного колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенного на улице Успенской, на своей странице в соцсети Facebook, информирует ГУ ГСЧС по Одесской области .

В частности, звонок о возгорании, начавшемся в заброшенном помещении, которое до этого момента арендовал колледж, поступил диспетчерам "Службы Спасения" в воскресенье, в 6 часов 50 минут вечера.

Специалисты-спасатели, быстро прибывшие на место событий, увидели, что пламя охватило первый и второй этажи, и уже подбирается к чердаку. Только благодаря четким действиям спасателей, огонь не перекинулся на поблизости находящееся жилое здание. Менее, чем за 1 час со времени получения уведомления о пожаре, к 7 часам 40 минутам вечера, возгорание на площади в 200 квадратных метров, было полностью ликвидировано, усилиями 37 человек.

Отдельно стоит подчеркнуть: никаких пострадавших, и уж тем более жертв - нет.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что потоп в Харьковской области чуть не уничтожил трансформаторную подстанцию.

Также ранее мы информировали о том, что в Киеве полностью выгорел 2-этажный жилой дом.

А до этого наш портал сообщали о том, что в это воскресенье, в Одессе горела одна из больниц