В Одессе чуть дотла не сгорело учебное заведение
О том, что одесские спасатели успели потушить пожар, которым охватило кровлю 2-этажного здания Государственного колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенного на улице Успенской, на своей странице в соцсети Facebook, информирует
В частности, звонок о возгорании, начавшемся в заброшенном помещении, которое до этого момента арендовал колледж, поступил диспетчерам "Службы Спасения" в воскресенье, в 6 часов 50 минут вечера.
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Специалисты-спасатели, быстро прибывшие на место событий, увидели, что пламя охватило первый и второй этажи, и уже подбирается к чердаку. Только благодаря четким действиям спасателей, огонь не перекинулся на поблизости находящееся жилое здание. Менее, чем за 1 час со времени получения уведомления о пожаре, к 7 часам 40 минутам вечера, возгорание на площади в 200 квадратных метров, было полностью ликвидировано, усилиями 37 человек.
Отдельно стоит подчеркнуть: никаких пострадавших, и уж тем более жертв - нет.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что потоп в Харьковской области чуть не уничтожил трансформаторную подстанцию.
Также ранее мы информировали о том, что в Киеве полностью выгорел 2-этажный жилой дом.
А до этого наш портал сообщали о том, что в это воскресенье, в Одессе горела одна из больниц