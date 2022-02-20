В воскресенье, 20 февраля, в 09:51, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе в больнице на улице Варенской 2а, сообщает пресс-служба регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также спасатели показали кадры с места происшествия.
Пожар вспыхнул в кабинете МРТ на первом этаже восьмиэтажного здания больницы.
Во время тушения пожара спасатели вместе с медиками эвакуировали 28 пациентов, из которых двое не могли самостоятельно передвигаться.
Ликвидировать пожар удалось в 10:25. Огонь распространился на площади 15 м.кв.
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К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
От ГСЧС к тушению пожара привлекалось 11 единиц пожарной техники и 40 спасателей. Спасатели работали в составе звена газодымозащитной службы, в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
Причина пожара устанавливается.
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