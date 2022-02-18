Пожар быстро погасили, но жертвы все же есть.

Этой ночью под Одессой, из-за последствий пожара в собственной квартире, не выжила пожилая семейная пара

О том, что в ночь на эту пятницу, 18-е февраля, в одном из городов Одесчины, в период ликвидации возгорания, спасателями были обнаружены тела погибших супругов, на своей странице в соцсети Facebook, пишет ГУ ГСЧС Украины по Одесской области.

В частности, в 2 часа 36 минут ночи, диспетчеры "Службы спасения" получили сообщение - горит квартира в Измаиле, по улице Мира. Прибыв на место инцидента, спасатели(13 человек и 4 единицы специальной техники) зафиксировали возгорание в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Также, в процессе тушения пожара, пришлось эвакуировать 15 человек.

Менее, чем через 30 кинут, к 2 часам 59 минутам ночи, пожар, охвативший площадь в 12 "квадратов", успешно локализировали, а в 3 часа 27 минут - ликвидировали. Однако специалисты-спасатели нашли бездыханные тела хозяев: мужчины 1936-го года рождения, и его жены, 1937-го года рождения.

Также, огнем полностью уничтожено домашнее имущество в одной из комнат, и обстоятельства, которые привели к трагедии, пока выясняются.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на Одесчине семейная пара регулярно воровала промышленные товары в супермаркете.

Также ранее мы информировали о том, что молодой одессит выехал покататься на самокате ночью, но, в итоге, сломал ключицу - кто виноват.

А до этого наш портал сообщали о том, какие метеоусловия ожидаются в Одессе и области сегодня, 18-го февраля.