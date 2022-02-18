Какие погодные условия прогнозируют в Одессе и области в эту пятницу

О том, к какой погоде готовиться как одесситам, так и жителям региона, сегодня, 18-го февраля, ссылаясь на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, информирует Одесский городской совет .

В эту пятницу, небо над Одессой будет затянуто облаками, но иногда вероятны и прояснения. Никаких осадков не ожидается, но возможные относительно резкие порывы ветра с северо-запада, силой от 9 до 14 метров в секунду. Днем - от + 8 до + 10 градусов по Цельсию, а к вечеру похолодает до + 5...+ 7 градусов по Цельсию.

В этот же день, в Одесском регионе ожидаются аналогичные метеоусловия, то есть облачность с редкими прояснениями, и тоже без дождя или снега. Ветер также с северо-западных направлений, и если днем скорость порывов будет от 9 до 14 метров в секунду, то ночью - от 15 до 17 метров в секунду. В светлое время суток - от + 7 до + 12 градусов по Цельсию, а ночью - от + 3 до + 8 градусов по Цельсию.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на 21-е февраля, в Одессе проведут несколько бесплатных и уникальных экскурсий.

Также ранее мы информировали о том, что стало известно, по каким причинам одесситка бросилась под поезд.

А до этого наш портал сообщали о том, что водителя, который сбил несовершеннолетнюю одесситку на пешеходном переходе, поместили в СИЗО.