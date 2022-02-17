Что стало с водителем, который на днях, вопреки "красному" сигналу светофора, проехал через пешеходный переход в Одессе, и переехал девочку

О том, по какой причине водитель-нарушитель отправится в следственный изолятор, и что могло стать основной причиной печального ДТП, в котором пострадала двенадцатилетняя девочка, а также повреждены несколько автомобилей, пишут в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области .

Как информируют правоохранители, сразу после вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия с малоприятным исходом, водителя-виновника направили на медицинское освидетельствование, которое должно было подтвердить либо опровергнуть вероятное состояние алкогольного опьянения. В итоге анализ показал - мужчина сел управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Отягчающее обстоятельство - девочка была сбита в момент пересечения проезжей части по регулируемому пешеходному переходу, и на "зеленый" сигнал светофора.

Таким образов, полиция инициировала открытие уголовного производства, в соответствии с частью 1 статьи 286-1 "Уголовного кодекса Украины": после завершения следственных мероприятий, водитель может уйти "за решетку", на срок до 3-х лет.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, кто еще пострадал в вышеописанном резонансном ДТП.

Также ранее мы информировали о том, какие вероятные причины послужили поводом самоубийства одесситки - почему женщина могла броситься под поезд.

А до этого наш портал сообщали о том, что под Одессой поезд сбил мужчину - фото и подробности.