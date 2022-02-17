В Одесской области грузовой состав переехал молодого мужчину

О том, что в минувшую среду, в одном из районов Одесчины, поезд сбил человека, и по причине полученных травм, пострадавшему была необходима неотложная медицинская помощь, информирует ГУ ГСЧС в Одесской области .

В частности, сообщение о печальном происшествии поступило специалистам "Службы спасения" 16-го февраля, в 10 часов 26 минут вечера. Данный инцидент случился в Одесском районе, поблизости от пгт Великодолинское, на 22-м километре.

Специалисты-спасатели(одна единица спецтехники и шесть человек) оперативно прибыли на место малоприятных событий, и, используя специальные носилки, с осторожностью переместили пострадавшего мужчину к карете "скорой медицинской помощи". На тот момент персональная информация пострадавшего, как и обстоятельства приведшие к этому происшествию, все еще устанавливались.

Также, мужчине, доставленному в горбольницу Черноморска, поставили следующий диагноз: черепно-мозговая травма с сотрясением мозга и сломана нижняя челюсть - пострадавший находится в реанимационном отделении.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на одном из пешеходных переходов в Одессе, водитель сбил несовершеннолетнюю - поехал на "красный".

Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области пропал 16-летний подросток - приметы и фото.

А до этого наш портал сообщали о том, что 17-го февраля, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение.