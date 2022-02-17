В этот четверг в Одессе и области ожидаются весьма неблагоприятные погодные условия

О том, что 17-го февраля, как в самом городе, так и в регионе, объявлено штормовое предупреждение, поскольку в утреннее и вечернее время дня возможны шквальные порывы ветра, ссылаясь на информацию, полученную от "Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей", пишет " ТСН ".

В частности, сегодня в Одессе будет наблюдаться относительно пасмурная погода, с переменной облачностью, но никаких значимых осадков не прогнозируют.

Но из-за сильного ветра, с южных направлений, силой от 9 до 14 метров в секунду, местами достигающего силы в 15 - 17 метров в секунду, синоптики и предупредили о шторме. Температурные показатели: в утренние часы - от + 3 до + 5 градусов по Цельсию, а ближе к полудню - от + 8 до + 10 градусов по Цельсию.

В Одесской области - аналогичные метеоусловия, но с небольшим дождем и утренним туманом, а также ветром, иногда силой от 15 до 17 метров в секунду. Отметки на термометрах в светлое время суток будут колебаться от + 8 до + 13 градусов по Цельсию. Кроме того, по причине густого утреннего и вечернего тумана, видимость на дорогах региона ограничится расстоянием в 200 - 500 метров.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на одном из маяков поблизости от Одессы, вывесили огромный флаг Украины.

Также ранее мы информировали о том, что в Подольском районе Одесской области произошло жуткое ДТП.

А до этого наш портал сообщали о том, какие населенные пункты Одесской области, в этот четверг, 17-го февраля, останутся без водоснабжения.