Один из маяков, расположенный у побережья Черного моря в Одессе, в честь национального празднества, приукрасили большущим знаменем Украины
О том, как одесситы отмечают "День единства украинского народа", а также какого размера флаг развернули вдоль стен Воронцовского маяка, пишут на официальной странице
По словам главы Одесской ОГА, Сергея Гриневецкого, весьма символично, что огромное полотнище флага Украины, размером 18 на 15 метров, в этот немаловажный день, ветер колышет именно над главным маяком Украины. Как это выглядит, можно увидеть на фото, размещенных чуть ниже:
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Напомним - в эту среду, по центральным улицам города, прошел патриотический марш, который стартовал от гостиницы "Пассаж" по улице Дерибасовской, и финишировал у памятника Дюку де Ришелье, после чего, у Потемкинской лестницы, участники шествия тоже развернули огромное знамя Украины.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, над какими зданиями в Одессе тоже развивается флаг Украины.
Также ранее мы информировали о том, что патрульная полиция Одессы спасла и накормила бездомного щенка.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Одессе неосторожного пенсионера сбил пригородный поезд.