Патриоты украсили флагами не только улицы города, но и самый большой маяк.

Один из маяков, расположенный у побережья Черного моря в Одессе, в честь национального празднества, приукрасили большущим знаменем Украины

О том, как одесситы отмечают "День единства украинского народа", а также какого размера флаг развернули вдоль стен Воронцовского маяка, пишут на официальной странице Одесской областной государственной администрации .

По словам главы Одесской ОГА, Сергея Гриневецкого, весьма символично, что огромное полотнище флага Украины, размером 18 на 15 метров, в этот немаловажный день, ветер колышет именно над главным маяком Украины. Как это выглядит, можно увидеть на фото, размещенных чуть ниже:

Напомним - в эту среду, по центральным улицам города, прошел патриотический марш, который стартовал от гостиницы "Пассаж" по улице Дерибасовской, и финишировал у памятника Дюку де Ришелье, после чего, у Потемкинской лестницы, участники шествия тоже развернули огромное знамя Украины.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, над какими зданиями в Одессе тоже развивается флаг Украины.

Также ранее мы информировали о том, что патрульная полиция Одессы спасла и накормила бездомного щенка.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одессе неосторожного пенсионера сбил пригородный поезд.