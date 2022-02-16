Экипаж патрульной полиции Одессы, провел неоднозначную, но весьма милую спасательную операцию
В этот вторник, 15-го февраля, патрульными полицейскими города, поступило сообщение о том, что поблизости от Люстдорфской дороги, рядом с одним из магазинов, на протяжении нескольких дней раздается визжание брошенного щенка. Как именно завершился этот своеобразный и трогательный инцидент, информирует
Как оказалось, потерянный домашний питомец, практически из последних сил попросту "призывал" помощь, поскольку ощущал сильный голод. Инспекторы полиции, а это Кристина Задорожная и Андрей Бахтин, которые и прибыли по вызову, поначалу взяли маленького песика в свой автомобиль, а потом и обогрели, а также накормили и напоили малыша.
Впрочем, прошло совсем немного времени, и к патрульным обратилась женщина, рассказав, что продолжительное время очень мечтала об обретении щенка, и уже и готова его забрать. Естественно, что полицейские охотно согласились передать песика одесситке, а потом и доставили всех домой.
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"Надеемся, что собачка нашла любящую семью. Спасибо неравнодушной одесситке, которая не осталась в стороне", — радостно пишут в Нацполиции.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как себя чувствует младенец, которого недавно оставили у роддома в Одессе.
Также ранее мы информировали о том, что на железнодорожных путях в Одессе, поезд сбил пожилого мужчину.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области отдали под суд мужчину, угрожающего убить полицейского и всю его семью.