Не только спасли и накормили, но еще и нашли новую семью.

Экипаж патрульной полиции Одессы, провел неоднозначную, но весьма милую спасательную операцию

В этот вторник, 15-го февраля, патрульными полицейскими города, поступило сообщение о том, что поблизости от Люстдорфской дороги, рядом с одним из магазинов, на протяжении нескольких дней раздается визжание брошенного щенка. Как именно завершился этот своеобразный и трогательный инцидент, информирует Патрульная полиция в Одесской области , на своей странице в соцсети Facebook.

Как оказалось, потерянный домашний питомец, практически из последних сил попросту "призывал" помощь, поскольку ощущал сильный голод. Инспекторы полиции, а это Кристина Задорожная и Андрей Бахтин, которые и прибыли по вызову, поначалу взяли маленького песика в свой автомобиль, а потом и обогрели, а также накормили и напоили малыша.

Впрочем, прошло совсем немного времени, и к патрульным обратилась женщина, рассказав, что продолжительное время очень мечтала об обретении щенка, и уже и готова его забрать. Естественно, что полицейские охотно согласились передать песика одесситке, а потом и доставили всех домой.

"Надеемся, что собачка нашла любящую семью. Спасибо неравнодушной одесситке, которая не осталась в стороне", — радостно пишут в Нацполиции.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как себя чувствует младенец, которого недавно оставили у роддома в Одессе.

Также ранее мы информировали о том, что на железнодорожных путях в Одессе, поезд сбил пожилого мужчину.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области отдали под суд мужчину, угрожающего убить полицейского и всю его семью.