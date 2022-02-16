На Одесчине злоумышленник обещал убить не только полицейского, но и всю его семью

То, что Овидиопольский районный суд Одесской области, вынес приговор в отношении мужчины, угрожавшего убийством как самому правоохранителю, так и его родным и близким, свидетельствует информация, доступная в "Едином государственном реестре судебных решений".

Как стало известно в ходе расследования, еще 6-го января текущего года, полицейскому, который в тот момент находился в селе Великодолинское, на мобильный телефон внезапно позвонили.

Неизвестный мужчина, выражаясь нецензурной лексикой, предупредил, что вскоре убьет и полицейского, и его родных, поскольку правоохранитель "провинился" - не стал рассматривать заявления, ранее присланные в отделение, то есть халатно выполняет свои обязанности.

Отметим, что это был вовсе не единичный звонок - всего угрожали не менее 5 раз. По указанной причине, полицейский доложил о потенциальном совершении тяжкого преступления своему руководству.

С учетом всего указанного, действия правонарушителя определили, как соответствующие части 1 статьи 345 "УК Украины". Только благодаря тому, что на судебном заседании мужчина искренне раскаялся, и естественно, пообещал исправиться, он был приговорен к 1 году ограничения свободы, с испытательным сроком.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что завхоз интерната под Одессой, наворовал угля на почти 500 000 гривен.

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А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области рецидивист ограбил дом, но не успел продать украденное.