Медики рассказали о состоянии здоровья младенца, которого оставили около роддома №5 в Одессе
О том, что только благодаря вовремя сработавшей сигнализации, у так называемого "Окна жизни", медицинский персонал родильного дома смог экстренно среагировать, и обнаружить брошенного там младенца, а также как чувствует себя малыш, пишет "
Инцидент произошел во вторник, 15-го февраля. Как стало известно из записки, оставленной нерадивой матерью, ребенок родился ровно месяц назад - 15-го января. Также, женщина, помимо записки оставила и немного личных вещей малыша.
Медики отмечают - вес ребенка является пограничным, но не критичным, и составляет всего лишь 3,25 килограмма. Кроме того, мать не забыла сообщить - ребенка кормили в 8 часов вечера вторника, но несмотря на такую беспокойство о младенце, он все еще не зарегистрирован.
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По словам директора роддома №5, Игоря Шпака, брошенного ребенка уже осмотрели педиатры, и состояние маленького пациента - на удовлетворительном уровне. Кроме того, уже вызваны "Служба по делам детей", представители управления внутренних дел, и написан соответствующий акт, после чего ребенка переведут в детскую горбольницу.
Отдельно стоит отметить, что за малышом ранее хорошо ухаживали, никаких травм или опрелостей на теле не выявлено, и дальнейшая судьба ребенка зависит от социальных работников.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что работник интерната под Одессой, украл у детей угля на 450 000 гривен.
Также ранее мы информировали о том, что преступник-рецидивист экстремально ограбил частный дом в Одесской области.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесскую области привезли первую партию инновационного лекарства от коронавирусной инфекции.