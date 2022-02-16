В Одесскую область доставили новое лекарство от коронавирусной инфекции, но хватит не всем.

На Одесчину привезли несколько сотен тысяч доз инновационного медицинского препарата, предназначенного для лечения COVID-19

О том, что в Одесскую область завезли 92,76 тысячи капсул медпрепарата "Молнупиравир", которых хватит на 2,319 тысячи курсов лечения от коронавирусной инфекции, на своей странице в соцсети Facebook, информирует " Одесский областной центр общественного здоровья ".

Стоит отметить, что "Молнупиравир" является лекарством направленного действия, так как блокирует исключительно определенный фермент, необходимый коронавирусу для дублирования генетического кода. Таким образом, медпрепарат может предотвратить распространение инфекции, и, естественно, снизить риск тяжелого течения болезни.

Предполагается, что поначалу, семейные врачи станут выписывать данное лекарство только пациентам, находящимся в группах риска, и такие меры позволят обезопасить заболевших от перехода с легкой степени тяжести недуга к средней или тяжелой.

В ближайшее время, все центры первичной медико-санитарной помощи как города, так и региона, должны получить этот медпрепарат, после чего и смогут пользоваться ним для излечения своих пациентов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской области увеличилось число летальных исходов, вызванных тяжелой формой коронавируса.

Также ранее мы информировали о том, как одесситы празднуют "День единства украинского народа".

А до этого наш портал сообщали о том, что завхоз одного из интернатов Одесской области, украл сотни тысяч тонн угля, и заплатит за это около 450 000 гривен.