Как одесситы отмечают новый государственный праздник - "День единства украинского народа"

О том, какие массовые мероприятия пройдут в эту среду, 16-го февраля, в Одессе, а также о некоторых своеобразных требованиях к молодым жителям города, пишет " Politeka ".

Например, утро среды, практически во всех учебных заведениях Одессы, начнется с гимна нашей страны, а то, как учащиеся будут исполнять подобные запросы, обязательно снимут на видео. Кроме того, от тех, кто учится дистанционно, надевают "вышиванку", либо размещают фоном в приложении "Zoom" флаг Украины, сообщает местный Telegram-канал " Х.Одесса ".

Отметим, что в Одесском аэропорту уже поднят флаг Украины, а в торговом центре "Эпицентр", расположенном на 7 километра, объявили о массовом флешмобе по съемке видеосюжетов, на которых поют гимн Украины, информирует все та же " Х.Одесса ".

Помимо всего вышеописанного, ожидается, что административные здания, жилые дома, предприятия, учреждения, бюджетные организации города, независимо от формы собственности, тоже будут украшены государственным флагом Украины.

Также, в 2 часа дня, в городе запланировано проведение патриотического шествия "За сохранение суверенитета Украины", которое стартует от гостиницы "Пассаж", по улице Дерибасовской, с финишом у Потемкинской лестницы, где и развернут огромное знамя Украины.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской области растет смертность от коронавирусной инфекции.

Также ранее мы информировали о том, что завхоз интерната, расположенного под Одессой, украл сотни тысяч тонн угля, и заплатит штраф в 450 000 гривен.

А до этого наш портал сообщали о том, по какой причине одесситы массово оформляют заграничные паспорта.