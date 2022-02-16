Украл несколько сотен тонн угля, и заплатит почти 500 000 гривен.

Заведующий хозяйством одного из специализированных учебных заведений Одесчины, уплатит значительную сумму за воровство у детей

О том, что в Одесской области, завхоз интерната украл почти 150 000 тонн угля, но, в итоге, был "пойман на горячем", и понесет заслуженное наказание, отделавшись не только штрафом, пишет " Украинская Служба Информации ", ссылаясь на данные из открытого судебного реестра.

Фигурант дела контролировал ведение хозяйства в "Пищанской специализированной школе-интернате", которая относится к Балтскому району Одесской области. После небольшой ревизии, стало известно, что вопреки ежесуточной потребности в 700-800 килограмм угля, топлива почему-то недостаточно.

Естественно, что администрация школы попросила выделить дополнительные средства на закупку угля, но, увы получила ответ - уголь у вас есть. После проверки складских помещений, оказалось: не хватает 34 тонны угля марки "ДГ" и еще 104 тонны - разновидности "АМ".

Завхоз попытался оправдаться, утверждая - поставленное топливо было низкокачественным, потому уголь просеивали от пыли. Впрочем, по словам старшего кочегара, за все время вывезли всего лишь 4 тачки отходов.

В соответствии с решением Балтского районного суда, теперь проштрафившийся завхоз заплатит около 450 000 гривен за саму недостачу, еще 12 000 гривен - за несколько экспертиз, и почти 4 000 гривен - штрафа. Помимо этого, злоумышленнику дадут 2 года условно, и лишат права занимать определенные должности, на которых есть хоть какая-то материальная ответственность.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что СБУ начнет массово проверять документы у жителей Одесской области.

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