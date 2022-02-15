Учения в Одесской области скоро закончатся, но следует выполнять некоторые требования спецслужб.

В ближайшие дни, в Одесской области запланированы массовые проверки на автотрассах

О том, что начиная с этого вторника, 15-го февраля, на Одесчине стартуют учения, в рамках отработки мер противодействия террористической угрозе РФ, на своей странице в соцсети Facebook, информирует управление СБУ в Одесской области .

Ожидается, что подобные антитеррористические мероприятия проведут по всей территории региона, а завершение учений вероятно не ранее начала марта.

Координационная группа "Антитеррористического центра при СБУ" предупреждает одесситов, что в указанный период, военным разрешается:

частичное ограничение транспортного потока, как пеших людей, так и автомобилей;

требовать документы, подтверждающие личность;

проводить полный осмотр автотранспортных средств.

Впрочем, жителей Одесской области настоятельно просят с должным пониманием отнестись к подобным проверкам, не забывать свой паспорт или какой-либо документ, удостоверяющий особу. Также, указанные учения никоим образом не нарушают действующее законодательство, и никак не ограничивают права и свободы человека.

То есть, силовики попросту отработают определенные механизмы защиты, относящиеся к объектам повышенной опасности, государственным структурам и военным базам.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской области запущены бесплатные социальные маршруты, список направлений.

Также ранее мы информировали о том, что в Одессе, прямо на пешеходном переходе, из-за отсутствия положенной разметки, сбили мужчину.

А до этого наш портал сообщали о том, что 16-го февраля в Одессе пройдет патриотический марш, подробности акции.