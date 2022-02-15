Участвовать могут все одесситы, если выполнят определенные условия.

Одесситы-патриоты смогут присоединиться к шествию, посвященному национальному "Дню Единения"

О том, что среда, 16-е февраля, объявлена в нашей стране "Днем Единения", и марши патриотов запланированы практически по всей Украине, а на улицах, в честь знаменательного события, обязательно вывесят государственные флаги, но и это еще не все, информирует местный портал " Одесская жизнь ".

В частности, шествие в Одессе назвали соответственно - "За сохранение суверенитета Украины", и начало мероприятия запланировано на 14 часов, со стартом от улицы Дерибасовской, поблизости от отеля "Пассаж"(на перекрестке с улицей Преображенской).

Демонстрация организована "Одесским областным центром патриотического воспитания детей и молодежи", а посильную поддержку оказал Департамент образования и науки Одесской областной государственной администрации.

Но теперь стоит уточнить некоторые условия: участвовать в шествии могут абсолютно все желающие, и присоединиться к колонне представители общественных организаций и образовательных учреждений города Одессы.

Однако организаторы предупреждают - участники не должны забывать о карантинных мерах, потому неплохо бы, помимо флагов Украины и позитивного настроение, прихватить с собой медицинские маски/респираторы, и в процессе обязательно соблюдать положенную "социальную дистанцию".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на 15-е февраля, 12 жителей Одесской области не смогли справиться с коронавирусной инфекцией.

Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области появятся социальные маршруты - кто сможет проехать бесплатно.

А до этого наш портал сообщали о том, в Одессе начали постепенно сносить торговые ряды на Привозе.