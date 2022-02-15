Заболело - более 3 тысяч одесситов, а выздоровело - только немногим больше 300.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за последние сутки, только в Одесской области умерло более 10 человек

То, что за весь период пандемии COVID-19, на вторник, 15-е февраля, в Одесской области зафиксировано 308,595 тысячи случаев инфицирования распространенным недугом, но и это еще не вся печальная статистика, информирует МОЗ Украины .

Если немного подробнее, то только за прошедшие 24 часа, в Одесской области заболело еще 3,315 тысячи человек, при этом, не смогли справиться с осложнениями, спровоцированными COVID-19 - 12 человек, а полностью излечились - 319 человек. Всего же, на данный момент в области продолжает болеть коронавирусной инфекцией 66,714 тысячи человек.

Отметим, что за все время эпидемии в Одесской области, летальный исход отмечен у 5,810 тысячи человек, а преодолели последствия COVID-19 - 236,071 тысячи пациентов.

Впрочем, не лучше обстоят дела и на остальной территории нашей страны: на утро 15-го февраля в Украине зафиксировано 29,724 тысячи подтвержденных случаев заболеваемости COVID-19 (несовершеннолетних - 2,393 тысячи, а среди медработников - 884 особы).

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на 14-е февраля, около 400 одесситов болеют COVID-19 в тяжелой форме, и госпитализированы.

Также ранее мы информировали о том, что под Одессой пригородная электричка насмерть сбила женщину, которая просто лежала на путях.

А до этого наш портал сообщали о том, что большинство бомбоубежищ Одессы попросту непригодны для размещения граждан.