Большинство объектов гражданской обороны Одессы, попросту непригодны для размещения людей

О том, что в бомбоубежищах, расположенных на территории города Одессы, на должном уровне не работает система вентиляции, а также по каким причинам это произошло, ссылаясь на слова городского головы, Геннадия Труханова, прозвучавшие на аппаратном совещании, пишет портал " 048 ".

По словам Труханова, указанные объекты гражданской обороны, сооружались еще в период существования Советского Союза, и с этого момента нормально не обслуживались. Таким образом, местные бомбоубежища являются банальной фикцией, и не подходят для размещения людей на длительный период.

На данный момент в горсовете ищут немалые средства, чтобы устранить все неполадки в системах вентиляции, зафиксированные в бомбоубежищах, поскольку если в этих подземных помещениях все же окажутся люди, то долго они там не продержатся. В частности, по мнению городского головы, воздуха хватит не более, чем на 2 часа, при существующей норме в 48 часов.

Кроме того, из 353 одесских бомбоубежищ, только 85 остались в коммунальной собственности(почти 270 закрыты), и приведены в относительно нормальное состояние: вывезен мусор и проведена вода, а также подключено водоотведение. В остальные, переданные "частникам", представителей горсовета не пускают, и, соответственно, повлиять на их состояние невозможно.

Впрочем, уже принято необходимое решение: все бомбоубежища проинспектируют представители муниципалитета, работников ГСЧС, в сопровождении сотрудников Нацполиции.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, за какие нарушения одесситов могут финансово наказать на 1 700 гривен.

Также ранее мы информировали о том, что украинцы не смогут вылететь в столицу Польши из Одессы - рейс отменен без объяснений.

А до этого наш портал сообщали о том, что в одесских больницах около 400 пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.