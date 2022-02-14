За вылов или уничтожение одной черноморской камбалы, принудят заплатить более 1 тысячи гривен.

В Одесской области запретят как промышленный, так и любительский вылов определенного вида рыбы

О том, что начиная со вторника, 15-го февраля, в акватории Черного моря начинает действовать запрет на отлов камбалы(разновидность глосс), предупреждают в Черноморском бассейновом управлении госагентства мелиорации и рыбного хозяйства .

В частности, в вышеуказанном государственном агентстве ссылаются на рекомендации, полученные от Одесского центра "Южного НИИ Морского рыбного хозяйства и океанографии".

Стоит учесть - запрет будет действовать до 30-го апреля текущего года(включительно), и затронет не только северо-западную часть Черного моря, но и причерноморские лиманы. А следить за выполнением данных правил станет "Черноморский рыбоохранный патруль".

Предполагается, что вышеописанные меры позволят сохранить численность этого вида водных биологических ресурсов на период нереста рыбы. Также, соответствующий приказ "Черноморского рыбоохранного патруля", опубликован чуть ниже.

Таким образом, вылов камбалы-глоссы в запрещенное время, будет считаться несоблюдением норм рыбоохранного законодательства, в соответствии с частью 4 статьи 85 "Кодекса Украины об административных правонарушениях". Кроме того, как незаконную добычу указанной рыбы, так и просто уничтожение, накажут согласно обновленных ставок штрафов:

за одну незаконно выловленную камбалу-глосс, заставят заплатить 1,7 тысячи гривен.

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