Быстро передали в частную собственности, и вырубили более 100 000 сосен.

В Одесской области вырубили целый лес, высаженный за средства из государственного бюджета

О том, что под Одессой уничтожено около 150 000 деревьев, растущих на участке в 30 гектаров земли, посаженных в 2007-м году, соответствии с государственной программой "Леса Украины", поблизости от села Константиновка, на своей странице в соцсети Facebook, рассказал местный активист, Владислав Балинский .

По словам Балинского, практически все зеленые насаждения, главным образом - сосны, которые не так давно были высажены лесничими, сейчас уже спилены на дрова. Похоже, подобные маловразумительные действия, вызваны тем, что Петровировский сельский совет выдал указанную землю в качестве паев: засаженные участки, каждый по 2 гектара, поменяли собственников, и якобы будут выделены для ведения сельского хозяйства.

Как уточняет Балинский, подобная экологическая политика Одесской ОГА, напрямую касающаяся указанных сосен, растущих возле Петроверовки, не имеет никаких логичных оправданий, поскольку практически уничтожен весь лесной массив. Однако освобожденная земля уйдет вовсе по паям, а для того, чтобы около реки Большой Куяльник, был сооружен чей-то карьер для добычи песка.

Отметим, что вызванные на место событий сотрудники Национальной полиции, увы, никак не отреагировали на незаконную вырубку - участок уже находится в частном владении.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что под Одессой нетрезвый водитель сбил молодую мать с младенцем.

Также ранее мы информировали о том, что около Привоза случайно обнаружили спуск в старинную канализационную систему.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одессе, женщину с малолетними детьми пытались незаконно выселить из спорной квартиры.