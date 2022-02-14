Во время ремонтных работ был обнаружен древний спуск в канализацию.

В Одессе, поблизости от Привоза, обнаружена интересная находка, являющаяся частью старинной канализационной системы

О том, что в период проведения ремонтных работ, на пересечении улиц Преображенской и Пантелеймоновской, строители случайно откопали канализационный коллектор, которому не так давно могло бы исполниться 120 лет, пишут на официальной странице Одесского городского совета .

В частности, указанный коллектор сооружен еще в самом начале 19-го столетия, и расположен недалеко от легендарного Привоза, где сейчас проводятся ремонтные работы на двух прилегающих улица. Представители мэрии уже решили, что древнее сооружение не будет уничтожено, а наоборот - осмотрено специалистами, а потом и реставрировано.

Также, на это же перекрестке, помимо сохранения своеобразного памятника городской инфраструктуре прошлого, должны восстановить дорожное покрытие и проложить более безопасные. Не забудут и о комфортных тротуарах, включая трамвайные пути, которые покроют бетонными плитами, в соответствии с так называемой "чешской технологией".

Предполагается, что ремонтные работы должны завершить к концу марта этого года. Впрочем, на данный момент по вышеуказанным причинам, пока еще не остановлены трамвайные маршруты под номерами 5/28/17/18, обеспечивающие сообщение между центральной частью Одессы, железной дорогой, автовокзалом, а также курортными районами.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одессе прошел митинг, вызванный высокими ЖКХ-тарифами.

Также ранее мы информировали о том, что в Одессе полицейский помогал "рейдерам" выселить из спорной квартиры девушку с малолетними детьми.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области пьяный водитель сбил молодую мать, которая везла в коляске свою дочь.