Женщина не пожелала продолжать отношения с уголовником, и чуть не была выселена из квартиры.

В Одессе правоохранитель помогал "рейдерам" выселить из квартиры мать с малолетними детьми

О том, что в Одессе, сотрудник Национальной полиции способствовал неправомерным действиям неизвестных мужчин, информирует Telegram-канала " Х. Одесса ".

Если более подробно, то один из полицейских сопровождал неизвестных, пытавшихся проникнуть в квартиру, в которой продолжительное время, якобы неправомерно, проживает мать с тремя несовершеннолетними. Но интересно не только это, а то, что правоохранитель даже не вызвал участкового, не опросил соседей, не задал никаких вопросов консьержке, чтобы быть уверенным в своих действиях. Также, полицейский запугивал молодую женщину тем, что в отношении ее будет заведено уголовное производство.

Впрочем, женщина не стала открывать квартиру, вызвала своего адвоката, оперативную группу, и еще один экипаж патрульной полиции. По словам адвоката, квартира была приобретена в совместном браке(сейчас женщина подала на развод), но почему-то записана на свекровь, которая и желает выселить почти бывшую жену своего сына, забравшего только двоих детей. Похоже, весь скандал вызван тем, что экс-жена не желает в дальнейшем жить с мужем, условно осужденным за незаконный оборот наркотических средств.

Отметим, что пока еще женщину не выселили, а противоправные действия неизвестного полицейского, свекрови и каких-то мужчин, уже остановлены.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в ДТП под Николаевом погибло несколько человек, включая ребенка.

Также ранее мы информировали о том, что в ДТП в Днепропетровской области чудом выжило несколько украинцев.

А до этого наш портал сообщали о том, что в ДТП, которое произошло в Одесской области, водитель сбил мать, гулявшую с младенцем в коляске.