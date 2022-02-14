Пьяный водитель не справился с управлением, и протаранил мать и коляску с младенцем.

В дорожно-транспортном происшествии в Одесской области, пьяный водитель сбил женщину с младенцем

О том, что под Одессой, в селе Нерубайское, водитель, находящийся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, не справился с управлением, и сбил молодую маму, которая шла по обочине дороги, информирует Главное управление Национальной полиции в Одесской области .

В частности, инцидент произошел в воскресенье, 13-го февраля, в районе Курортного переулка: 18-летняя украинка просто прогуливалась с коляской, в которой находилась ее 1,5-месячная дочь.

В этот неудачный момент, водитель, управляющий внедорожным автомобилем и врезался в женщину. Правоохранители, экстренно прибывший на место печальных событий, предварительно зафиксировали у нарушителя явные признаки алкогольного опьянения.

Вполне естественно - у водителя взяли образцы крови, и отправили на исследование, чтобы подтвердить имеющиеся опасения. На данный момент полицейские все еще устанавливают все причины и обстоятельства ДТП, после чего информация будет внесена в "Единый реестр досудебных расследований", а водитель-нарушитель - задержан.

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