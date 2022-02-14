Ночью воскресенья, неизвестный сжег два автомобиля, которые принадлежали жителю Одессы
О том, что в ночь на 14-е февраля, в канун Дня Святого Валентина, злоумышленник совершил поджог двух автотранспортных средств, информирует
Как стало известно, вышеуказанный инцидент произошел около 3 часов утра, и затронул автомобили, припаркованные в Высоком переулке: вспыхнули "Hyundai" и "Fiat", которые находятся в собственности местного жителя.
Практически мгновенно на место событий прибыла следственно-оперативная группа территориального отделения Нацполиции, сотрудники которой и приступили к выяснению всех подробностей и обстоятельств происшествия. Как уже понятно, правоохранители смогли установить - причиной возгорания стал банальный поджог.
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Вся информация, напрямую относящаяся к совершенному поджогу, уже внесена в "Единый реестр досудебных расследований", в соответствии с частью 2 статьи 194(об "Умышленном уничтожении или повреждении имущества") "Уголовного кодекса Украины".
На данный момент следственные мероприятия продолжаются, а увидеть, кто и как именно сделал поджог машин, можно на коротком видео от YouTube-канала "
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одессе полицейский "помогал" неизвестным выселить девушку с детьми из ее же квартиры.
Также ранее мы информировали о том, что под Одессой вырубили 150 000 сосен, посаженных за средства госбюджета.
А до этого наш портал сообщали о том, что около одесского Привоза случайно обнаружили часть древней канализационной системы.