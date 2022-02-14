Обещание дали, но так и не исполнили - одесские пациенты остались без кислорода.

Проблему с обеспечением кислородом медицинских учреждений города Одессы, увы, так до сих пор и не решили

Компания, поставляющая кислородные станции в несколько одесских больниц, все сможет восстановить стабильную работу такого необходимого сейчас оборудования. О том, когда именно это произойдет, ссылаясь на информацию, полученную в период проведения аппаратного совещания Одесского городского совета, пишет " Украинская Служба Информации ".

Как стало известно, представители ОГС предварительно направили компании-поставщику письмо, в котором потребовали отладить функционирование станций, вырабатывающих кислород, в нескольких городских больницах - №1 и №10.

Немного позднее, в компании-подрядчике ответили, что подобная ситуация точно будет исправлена, но не ранее завершения текущего месяца, добавив ответное гарантийное письмо, с уточнением, что только если данные станции так и не заработают, то компания их поменяет на новые.

Стоит подчеркнуть - на данный момент в горбольнице №1 полноценно работает только малая кислородная станция, а основная попросту вышла из строя. При этом, в горбольнице №10, по причине нехватки угольных фильтров, основная станция тоже запущена в половину мощности. Таким образом, обещания компании-поставщика, после обращения, зафиксированного 7-го февраля, об установке недостающих деталей в течение 1-2 недель, так и не выполнено.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в ночь на 14-е февраля, в Одессе подожгли два автомобиля.

Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области незаконно вырубили зеленые насаждения на 30 гектарах.

А до этого наш портал сообщали о том, что около Привоза обнаружено старинное сооружение, построенное в 19-м веке.