Почти 400 пациентов с коронавирусной инфекцией, госпитализированные в больницы Одессы, находятся в тяжелом состоянии
То, что на дату 14-е февраля текущего года, из 520 человек с COVID-19, лежащих в медучреждениях города Одессы, 368 больных - в нестабильном состоянии, информирует
Если более подробно:
в инфекционной больнице - 210 тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией(6 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких);
- в горбольнице №5 - 72 человека;
- в горбольнице №1 - 50 человек;
- в горбольнице №10 - 69 человек;
- в горбольнице №8 - 37 человек;
- в детской горбольнице №3 - 70 несовершеннолетних пациентов.
Также, в соответствии с информацией, предоставленной Одесским областным центром по контролю и профилактике болезней МОЗ Украины, в городе сейчас все еще свободны 554 койки. Кроме того, в центрах первичной медико-санитарной помощи, пациентов могут подключить к 259 кислородным концентраторам.
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Согласно данным, полученным от департамента здравоохранения Одесской ОГА, на 14-е февраля, в области инфицировано коронавирусом 1,519 тысячи человек, а в самой Одессе - 672 особ.
В целом, статистика с заболевшими, выглядит нижеуказанным образом:
- в Подольском районе - 82 человека;
- в Раздельнянском районе - 46 человек;
- в Березовском районе - 0 человек;
- в Одесском районе - 1,038 тысячи человек;
- в Белгород-Днестровском районе - 63 человека;
- в Болградском районе - 43 человека;
- в Измаильском районе - 247 человек.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в нескольких горбольницах Одессы, все еще не отремонтировали кислородные станции.
Также ранее мы информировали о том, как себя чувствует 1,5-месячный младенец, которого недавно сбил нетрезвый водитель в Одесской области.
А до этого наш портал сообщали о том, за какие действия одесситов могут оштрафовать на сумму в 1 700 гривен.