Медицинские специалисты рассказали о состоянии здоровья малыша, которого недавно, вместе с матерью, сбил водитель внедорожника

О том, как чувствует себя ребенок, коляску с которым не так давно, в селе Нерубайском, расположенном в Одесской области, "протаранил" нетрезвый водитель, прямо на пешеходном переходе, ссылаясь на интервью, полученное у медиков, информирует " Украинская Служба Информации ".

По словам детского хирурга, Ионы Диланян, мать и ребенка своевременно забрала машина "скорой медицинской помощи". Только благодаря таким быстрым действиям, ребенок, вопреки травмам средней тяжести, таких как перелом бедра и сотрясение мозга, чувствует себя немного лучше. Сейчас малыш направлен в отделение нейрохирургии, где получил соответствующее лечение, и уже находится в относительно стабильном состоянии.

Стоит напомнить, что ДТП произошло в это воскресенье: девушка везла в коляске 1,5-месячного сына. В момент перехода на другую сторону дороги, в мать и ребенка, на огромной скорости влетел внедорожный автомобиль, из-за чего коляска была отброшена на обочину, а само авто попросту съехало в кювет.

Впрочем, водителя джипа задержали, а после и взяли кровь, ради анализа, подтверждающего состояние опьянения. На данный момент касательно нетрезвого водителя, открыто уголовно производство, в соответствии с частью 1 статьи 286 "КК Украины"(о "Нарушении ПДД нетрезвым водителем") - если вина будет доказана, нарушителю грозит до 3-х лет реального срока.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в ночь на понедельник, вследствие поджога, в Одессе сгорели две "иномарки".

Также ранее мы информировали о том, за какие нарушения, начиная с 15-го февраля, одесситов могут оштрафовать на 1,7 тысячи гривен.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одессе не так и работают основные станции, обеспечивающие больницы кислородом.