Один рейс отменен, но остальные, похоже, останутся без изменений.

Украинцы, пожелавшие вылететь в столицу Польши из аэропорта Одессы, не смогут этого сделать, как минимум в ближайшее время

О том, что в "Международном аэропорту Одессы", в понедельник, 14-го февраля отменили запланированный рейс на Варшаву, без указания настоящей причины, ссылаясь на информацию, полученную у пресс-службы ведомства, информирует новостной портал " НВ ".

В частности, как утверждают представители учреждения, об отмене авиасообщения с Варшавой, компания, которая и занимается перевозками - "LOT Polish Airlines", постаралась предупредить заблаговременно. Однако в какой момент, и какое основание у подобного аннулирования запланированного полета, в аэропорту, увы, прокомментировать, предоставив исчерпывающие сведения, так и не смогли.

Впрочем, администрация гарантирует - "Международный аэропорт Одесса" продолжит работу согласно штатного расписания, и остальные рейсы будут выполняться без каких-либо изменений.

Кроме того, в аэропорту обещают и в дальнейшем обеспечивать необходимый уровень как стандартной, так и авиационной безопасности, отслеживая все поправки, касающиеся расписания отбытия самолетов: все обновления относительно рейсов будут оперативно размещаться на онлайн-табло.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Польше, при необычных обстоятельствах, без вести пропал "заробитчанин" из Украины.

Также ранее мы информировали о том, что в одесских городских больницах, почти 400 человек с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии.

А до этого наш портал сообщали о том, как себя чувствует младенец, которого под Одессой, сбил нетрезвый водитель на внедорожнике.