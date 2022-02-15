Пригородная электричка совершила наезд на женщину, которая по неизвестной причине решила "отдохнуть" на путях.

Под Одессой пригородный поезд переехал женщину

О том, что в Одесской области, в понедельник, 14-го февраля, электричка переехала женщину, лежащую на железнодорожных путях, вследствие чего зафиксирован летальный исход у пострадавшей, информирует ГУ НП в Одесской области .

Как стало известно, трагическое событие произошло поблизости от населенного пункта Великодолинское, у станции "Аккарджа". Как уверяет машинист, который и управлял поездом, издали не было заметно, что на рельсах кто-то лежит, и даже экстренное торможение не помогло избежать наезда - в итоге женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Прибывшая на месте инцидента следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, начала устанавливать все детали и обстоятельства происшествия, включая личность погибшей, но пока еще решается, какую правовую квалификацию присвоить данному делу.

Напомним - не так давно, в Одесской области произошло аналогичное происшествие: 22-го января грузовой поезд тоже сбил женщину, но в этот раз - рядом с селом Буялик Березовского района.

По словам железнодорожников, женщина преклонного возраста решила перейти пути в неположенном месте, и не услышала звукового сигнала. Экстренное торможение не помогло, и пожилая украинка тоже скончалась на месте от полученных травм.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что медики рассказали о состоянии здоровье малыша, которого недавно, вместе с матерью, сбил нетрезвый водитель в Одесской области.

Также ранее мы информировали о том, что одессит, сливший нефтепродукты в неположенном месте, нанес ущерба на 500 000 гривен, и отправится под суд.

А до этого наш портал сообщали о том, что в некоторых районах Одессы, отравится угарным газом можно просто прогуливаясь по улице.