Халатно отнесся к работе, из-за чего уйдет под суд, и будет оштрафован.

В Одесской области оштрафуют, и отправят под суд водителя, не выполнившего свои прямые обязанности

О том, что одессита, значительно загрязнившего земельный участок отходами нефтепереработки, будут судить, следует из публикации, размещенной Одесской областной прокуратурой.

Как стало известно, после проведения следственных мероприятий, местный житель, работающий водителем грузового авто, предоставлял услуги, касающиеся грузовых работ/перевозки отходов. Однако получив заказ на перемещение токсичных веществ с территории государственного морского порта, в целях утилизации, обвиняемый попросту слил загрязненную воду, содержащую нефтепродукты в неположенном для этих целей месте.

В частности, правонарушение произошло на земельном участке, принадлежащем автомобильной базе в Суворовском районе. Но и это еще не все - мужчина не озаботился утилизационными мерами, чем нанес ущерб окружающей среде на сумму более 500 000 гривен. Подобные действия могут причинить вред не только экосфере, но и жизням или здоровью людей.

Такое несоблюдение правил безопасности, относится к части 1 статьи 239 "УК Украины", вследствие чего злоумышленника могут наказать штрафом в 3,4 тысячи гривен, не исключая лишения права занимать некоторые должности/заниматься определенной деятельностью, сроком до 3-х лет.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в аэропорту Одессы, без объяснения причин, отменили рейс в Варшаву.

Также ранее мы информировали о том, что на некоторых улицах Одессы невозможно дышать - высокая концентрация угарного газа.

А до этого наш портал сообщали о том, почему только в 85 бомбоубежищах Одессы, можно разместить граждан в случае кризисной ситуации.