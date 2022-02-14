В одном из районов Одессы, атмосфера чрезвычайно загрязнена угарным газом

То, что воздух Киевского района Одессы не отличается кристальной чистотой, следует из данных мониторинга, опубликованных Департаментом экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета , на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

В частности, информация была предоставлена вышеуказанному Департаменту, после мониторинга состава воздуха на улицах города, который был осуществлен мобильной лабораторией коммунального предприятия "Муниципальный центр экологической безопасности" ОГС, путем автоматического отбора проб атмосферы.

Данный мониторинг проводился с 31-го января по 4-е февраля текущего года. Результаты оказались весьма малоприятные: в воздухе превышена максимально допустимая концентрация вредных примесей:

от проспекта Небесной сотни до улицы Ингле, зафиксировано немалое содержание угарного газа(оксида углерода) - в 1,12 раза больше положенной нормы.

Стоит отметить - подобный состав воздуха негативно влияет на тканевое дыхание и отрицательно отражается на работе центральной нервной системы, а также провоцирует возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы. И это если не учитывать мигрени/головокружение/нестабильный сон и снижение когнитивных функций.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что почти 400 одесситов с трудом преодолевают последствия коронавирусной инфекции.

Также ранее мы информировали о том, что только 85 бомбоубежищ Одессы, относительно пригодны для размещения граждан в случае налета.

А до этого наш портал сообщали о том, что в аэропорту Одессы отменили рейс на Варшаву, без объяснения причин.