Бесплатный проезд, но не для всех, и только на некоторых маршрутах.

Жители одного из населенных пунктов Одесской области, смогут абсолютно бесплатно ездить по нескольким направлениям

То, что начиная с понедельника, 14-го февраля, Таировский поселковый совет запустил целых три новых социальных маршрута, и воспользоваться этой транспортной услугой, на бесплатной основе, смогут всех жители местной громады, информирует местное издание " Новости Овидиополя ".

В частности, пассажирские автобусы станут перемещаться по нижеуказанным направлениям:

из села Сухой Лиман к жилому массиву "Радужный";

из поселка городского типа Таирово к площади Независимости в городе Одессе;

от жилого массива "Совиньон" к жилому массиву "Радужный".

Впрочем, есть один небольшой нюанс: старт последнего маршрута, от "Совиньона" к "Радужному", запланирован не ранее, чем через неделю - с понедельника, 21-го февраля, поскольку с Национальной полицией все еще не согласованы некоторые документы.

Ожидается, что указанные маршруты дополнительно охватят еще 10 жилых массивов разных громад, включая коррекцию времени отбытия и прибытия автобусов, сокращение расстояния по маршруту из Сухого Лимана, и это соответствует ранее выдвинутым требованиям местных жителей, пожелавших сэкономить время в пути, и желающих получить определенную комфортность перевозок.

Также, согласно программе "Социальная защита населения Таировской территориальной громады", проезд по этим маршрутам, станут осуществлять как писали выше - бесплатно.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, по какой причине в Одессе зафиксировали загрязнение в прибрежной зоне.

Также ранее мы информировали о том, что в Одессе приступили к запланированной реконструкции Привоза - снесены ряды с одеждой и обувью.

А до этого наш портал сообщали о том, как вырастет размер пенсионных выплат одесситов, после запланированной мартовской индексации.