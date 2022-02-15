Пенсионные выплаты обязательно проиндексируют в марте, но не всем.

Буквально через несколько недель, определенные категории пенсионеров Одессы, смогут рассчитывать на повышение размера выплат

О том, что в текущем марте, в нашей стране запланирована очередная индексация пенсионных пособий, которая затронет только некоторых украинцев, информирует глава Министерства социальной политики Украины, Марина Лазебная, давшая интервью " Украинскому радио ".

Если в общем, то минимальная размер увеличений пенсий составит только 100 гривен, но в среднем, выплаты подрастут на 500 гривен. Тем слоям населения, которых не коснется полноценная индексация, доплатят не более 135 гривен, и это:

бывшие государственные служащие;

бывшие научные сотрудники;

бывшие помощники народных депутатов;

бывшие судьи/прокуроры;

особы, оформившие пенсию в период с 2019-го по 2021-й годы;

особы, которые получают минимальные пенсии.

Однако начиная с марта этого года, обещают существенно поднять размер "чернобыльцам", включая тех, кто пострадал вследствие катастрофы на ЧАЭС:

потерпевшим, получившим первую группу инвалидности, выплатят по 6,84 тысячи гривен/ежемесячно, вместо 6 тысячи гривен;

со второй группой инвалидности - 5,472 тысячи гривен, вместо 4,8 тысячи гривен;

с третьей группой инвалидности - 4,218 тысячи гривен, вместо 3,7 тысячи гривен;

несовершеннолетним с инвалидностью - 4,218 тысячи гривен, вместо 3,7 тысячи гривен;

ликвидаторам, имеющим первую группу инвалидности, вместо 10,34 тысячи гривен, заплатят уже 12,605 тысячи гривен/ежемесячно;

этой же категории, но со второй группой - вместо 8,272 тысячи гривен выплатят 10,084 тысячи гривен;

со второй группой - вместо 6,204 тысячи гривен начислят 7,563 тысячи гривен.

Кроме того, в этом марте:

особам, получившим инвалидность первой группы, а также пенсионерам, в возрасте от 60 до 65, имеющим требуемый страховой стаж(30 для украинок, и 35 лет для украинцев), пенсии повысят с 2,2 тысячи до 2,3 тысячи гривен;

неработающим пенсионерам, и получающим минимальные пенсии, то есть не располагающие требуемым стажем, включая особ с инвалидностью/лиц, не имеющих права на пенсионные выплаты, место 1,934 тысячи гривен станут начислять 2,1 тысячи гривен;

украинцы, в возрасте от 75 до 80 лет, в качестве компенсации за возраст, вместо 400 гривен насчитают 456 гривен, а пенсионерам, в возрасте от 80 лет - вместо 500 гривен выплатят 570 гривен.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что к 2028-му году, выйти на заслуженный отдых в 60 лет, можно будет только имея 40 лет страхового стажа.

Также ранее мы информировали о том, что вместо ПФУ в Украине планируют создать иную структуру, кто будет выплачивать пенсии и соцпомощь.

А до этого наш портал сообщали о том, аферисты бесцеремонно "обирают" украинских пенсионеров, детали схемы.