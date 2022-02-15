Выброс грязи в море заметили, но, судя по всему, такой инцидент далеко не последний.

В одесском ГАСК объяснили, чем было вызвано загрязнение акватории Черного моря

Благодаря быстрому реагированию одесситов, которые своевременно обратили внимание на необычное бурое пятно в море, поблизости от переулка Маячного, чиновники смогли предоставить относительно четкое объяснение. О том, чем вызвано данное загрязнение водных ресурсов, пишет глава одесской инспекции "Государственного архитектурно-строительного контроля", Александр Авдеев .

В частности, "Производственно-Коммерческая фирма им. П. Шмидта", которая еще 16-го июня прошлого года, получила техническое задание на сооружение системы отвода ливневых стоков от площадки, где реконструируют нежилые здания, включая постройки рекреационного назначения, пока не закончила все запланированные работы. По этой причине и произошел выброс в море.

На данный момент все еще в процессе:

проектировка и постройка внутриплощадной канализации с дождеприемниками/гидрозатворами;

модернизация и восстановление действующей ливневой камеры, не исключая гидравлические расчеты, касающиеся нагрузки на коллектор;

замена деформированных частей ливневого коллектора, но только в границах территории застройки.

Стоит отметить, что весь пакет проектной документации был изготовлен, а позднее и согласован специалистами коммунального предприятия "Городские дороги". Но поскольку сооружение так и не сертифицировано, оно по-прежнему считается незаконченным строительным объектом.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что одессит бесконтрольно слил нефтяные отходы в неположенном месте, чем нанес ущерб экологии на 500 000 гривен.

Также ранее мы информировали о том, что за последние сутки в Одесской области инфицированы коронавирусом более 3 000 человек, а умерло - 12.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области пригородная электричка переехала, женщину, которая просто лежала на путях.