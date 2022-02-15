На известнейшем одесском рынке, полностью разрушили ряды, на которых торговали одеждой и обувью

О том, что Привоз продолжают постепенно реконструировать, и по этой причине снесли торговые сооружения со стороны Новощепного ряда, пишет местное издание " Культурометр ".

Стало известно, что помимо сноса ларьков с одеждой, простоявших на Привозе как минимум 20 лет, территорию рынка обнесут высоким забором, а дорожное покрытие выровняют с использованием специальной техники - экскаватора.

Кроме того, в ближайший месяц ожидается и снос рыбных рядов на этом же рынке - на этом месте запланировано обустройство подземного паркинга и постройка крытого корпуса.

Как отмечают одесситы, вероятно, что Привоз, после осовременивания, станет больше похож не на стихийный рынок, а на торговый центр, в котором, на первом этаже станут торговать фруктами и овощами, на втором разместят магазины с иными, непродовольственными товарами.

Предполагается, что у огромного паркинга будет как минимум три въезда, но для этого необходимо закончить запланированную реконструкцию, затрудняющую новое строительство.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что за последние сутки, от последствий коронавирусной инфекции, в Одесской области умерло 12 человек.

Также ранее мы информировали о том, что как вырастут выплаты одесских пенсионеров после долгожданной мартовской индексации.

А до этого наш портал сообщали о том, по какой причине в Одессе наблюдали загрязнение акватории Черного моря.