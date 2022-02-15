В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал невинный пешеход

О том, что на Люстдорфской дороге, в направлении, параллельном улице Обильной, на пешеходном переходе, который никак не регулировался, зафиксирован печальный инцидент с пострадавшим, ссылаясь на Telegram-канал "Худесса", пишет местное издание " Культурометр ".

Как стало известно, пешеход попытался пересечь проезжую часть: мужчина с осторожностью осмотрелся, и после того, как убедился, что автомобили на обеих полосах уже остановились, вышел на переход.

Однако именно в это время, водитель, управляющий микроавтобусом в крайней полосе, почему-то проигнорировал правила ПДД, и решил продолжить движение. Вследствие неверно принятого решения, микроавтобус врезался в стоящую впереди машину, а та, в свою очередь, и "протаранила" пешехода. От полученного удара, пострадавшего попросту подбросило в воздух.

Стоит акцентировать на том, что в этом месте есть знак, сигнализирующий о пешеходном переходе - указатель размещен на боковом столбе, но его сложно заметить, а разметка "зебра" попросту не нанесена - подобная совокупность отрицательно сказывается на безопасности именно этого пешеходного перехода.

Отметим, что сейчас о состоянии здоровья пострадавшего мужчины все еще ничего неизвестно. Даже вопреки тому, что пешеход смог самостоятельно встать, и дойти до обочины дороги, это не более, чем последствия перенесенного шока.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что на Привозе начался массовый снос торговых рядов.

Также ранее мы информировали о том, что 16-го февраля одесситы будут отмечать национальный "День Единения", подробности акции.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской области запустили несколько социальных маршрутов, абсолютно бесплатных для пассажиров.