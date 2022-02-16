Жители Одессы массово оформляют заграничные паспорта

О том, что в паспортном сервисе "Документ", размещенном в торговом центре "Kadorr", по улице Екатерининской, на утро вторника, 15-го февраля, образовалась очередь в несколько десятков человек. Предположительно такой ажиотаж вызван тем, что жители города предпочитают своевременно оформить документы, необходимые для быстрого выезда из страны, и об этом информирует местное издание " 8NEWS ".

В свою очередь, представители миграционной службы, информируют, что подобная "истерия" спровоцирована вероятным нападением вооруженных сил Российской Федерации.

Именно из-за этого значимого фактора, спрос на заграничные паспорта "скакнул" как минимум в 3 раза: до подобных панических настроений, каждый день выдавалось не более 100 паспортов, а на данный момент - от 350 до 400 экземпляров.

В миграционном ведомстве полагают, что основной наплыв одесситов, желающих получить "загранник", спровоцирован тем, что и Израиль заявил о начале эвакуации как своих граждан, так и дипломатов из нашей страны.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской области, за последние сутки, коронавирусной инфекцией заболело меньше людей, а умерло - больше.

Также ранее мы информировали о том, что Одесский горсовет записал важное обращение к жителям региона.

А до этого наш портал сообщали о том, что в селе под Одессой, практически заживо, в своем доме сгорела немолодая женщина.