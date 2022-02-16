В поселке городского типа под Одессой, во время тушения пожара, обнаружена погибшая хозяйка.

За последние сутки, в Одесском регионе произошел трагический инцидент, вызванный неосторожным обращением с огнем

О том, что в населенном пункте, расположенном на Одесчине, из-за внезапного возгорания жилого дома погибла женщина, информирует ГУ ГСЧС Украины в Одесской области .

В частности, пожар заметили во вторник, 15-го февраля, около 3 часов дня. Данный инцидент случился в пгт Овидиополь, по улице Скуртянской. Специалисты-спасатели, которые своевременно прибыли на место событий, увидели, что пламенем охвачены домашние вещи и имущество в одной из комнат частного 1-этажного жилого дома.

Буквально за час, к 3 часам 54 минутам дня, очаг возгорания смогли локализировать, а полностью затушили огонь, бушевавший на 20 квадратных метрах помещения, уже к 4 часам 3 минутам. В процессе обследования места происшествия, пожарные неожиданно обнаружили обгоревшее тело пожилой собственницы дома(1966-го года рождения).

Сотрудники ГСЧС, совместно с правоохранителями приступили к выяснению обстоятельств, которые вызвали воспламенение вещей и домашнего имущества.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что невнимательный водитель сбил одессита прямо на пешеходном переходе.

Также ранее мы информировали о том, что за минувшие 24 часа, в Одесской области, от осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией, умерло 19 человек.

А до этого наш портал сообщали о том, что из-за несчастной любви, одесситка бросилась под поезд.