Одесситка приняла окончательное решение, и совершила суицид, бросившись под поезд

О том, что в Суворовском районе Одессы, женщина перервала собственную жизнь, решившись на самоубийство, и бросилась под проходящий поезд, пишут Telegram-канале " OdesaLIVEНовини ", ссылаясь на печальную информацию, полученную от местного сообщества "XYdessa".

Трагический инцидент произошел в этот вторник, 15-го февраля, поблизости от железнодорожных путей на Слободке. Как пишут очевидцы событий, вследствие многочисленных травм, женщина скончалась на месте, не приходя в сознание.

Кроме того, из заблаговременно оставленной предсмертной записки, стало известно - подобное решение вызвано тем, что одесситка попросту "загнала себя в тупик", и потому "нет смысла жить".

В частности, помимо этого, погибшая написала, видимо, обратившись к своему любимому человеку(орфография и пунктуация оригинала):

"Мой позор это мой позор. Попытайся жить без него. Главное я любила тебя как умела. Моя безответственность всему вина".

На данный момент обстоятельства, которые привели к такой смерти, выясняются полицией, а тело умершей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в море, вблизи от побережья Одессы, были сброшены отходы из канализационного стока.

Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области начались проверки на дорогах, которые затронут не только авто, но и пешеходов.

А до этого наш портал сообщали о том, что на пешеходном переходе в Одессе, невнимательный водитель сбил прохожего.