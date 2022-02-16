Умерло почти 20 человек, выздоровело - немногим больше 300.

За последние сутки, в Одесской области несколько выросло число смертельных исходов вследствие COVID-19

То, что согласно данным статистики, на утро среды, 16-го февраля, на Одесчине незначительно снизилось количество граждан, инфицированных коронавирусом, но от осложнений умерло больше пациентов, чем фиксировалось днем ранее, свидетельствует информация, опубликованная МОЗ Украины .

Если более подробно, то в предыдущие дни, в регионе выявляли от 3 000 до 4 000 заразившихся, а на данный момент это число сократилось до 2 487 человек, вместо 3 315 на вторник, 15-е февраля.

При этом, за минувший день, справились с распространенным заболеванием 550 жителей Одесской области, но смерть отмечена у 19 человек, вместо 12, а полностью излечились от COVID-19 - 319 человек.

Стоит отметить - с момента пандемии коронавирусной инфекции, не смогли справиться с осложнениями, вызванными опасной болезнью 5 829 украинцев. Также, в этом регионе пока еще болеют 68 992 жителей.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что семейные неурядицы заставили одесситку броситься под поезд.

Также ранее мы информировали о том, что народные депутаты горсовета Одессы, записали важное обращение к жителям города.

А до этого наш портал сообщали о том, что вечернее застолье жителей Одесской области закончилось трагедией.